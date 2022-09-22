Более 40% россиян считают реальной угрозу военного нападения на РФ, каждый второй не видит таких рисков - опрос

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - В существование угрозы военного нападения на РФ со стороны другого государства верят 41% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте центра.

На вопрос социологов о том, со стороны каких государств можно ожидать нападения, допускающий до трёх вариантов ответа, почти две трети респондентов из тех, кто считает реальными такие риски (62%), указали на США. Около трети респондентов, допускающий вероятность нападения (32%), назвали Украину, 26% - считают, что угроза нападения может исходить от Польши.

Между тем половина респондентов (50%) убеждена, что в настоящее время нет угрозы военного нападения на Россию, показывают результаты исследования.