The National Interest написал о «возможных сценариях» дальнейших военных действий России на Украине

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Успешное контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении дало заряд оптимизма и Киеву, и его западным союзникам. Однако вчерашняя новость о предстоящем проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской области, освобожденной части Запорожской области изрядно подпортила настроение и украинским властям, и Западу. Не зря ведь президент Франции Эммануэль Макрон вчера пытался дозвониться Владимиру Путину – не соединили.

В стремительно меняющейся политической ситуации у России появляется несколько возможных военных сценариев, пишет американский журнал The National Interest. Каждый из них должен по-своему насторожить западный мир. Рассмотрим их по порядку.

Сценарий первый. Российские войска, которые получат новые подкрепления после референдумов, начнут наступление на Одессу. В случае потери Одессы Украина лишится выхода к Черному морю. Это будет экономической и, соответственно, политической катастрофой режима Владимира Зеленского. Например, то же украинское зерно как будет экспортироваться? О выходе к морю придется забыть, а без моря Украина окажется «куцей», куда менее интересной Западу.

Сценарий второй. Российские Вооруженные силы начнут наступление свежими силами на севере Украины, что приведет к отрезанию Харьковской группировки ВСУ от основных сил и попаданию ее в окружение с последующим уничтожением. После этого для российской армии уже не составит труда продвижение вглубь Украины.

Сценарий третий. Россия усилит военное присутствие на всех направлениях, объявив в стране мобилизацию. Сейчас главная проблема российской специальной военной операции заключается в нехватке личного состава. Многие военные эксперты на протяжении всего периода проведения спецоперации призывали Кремль объявить частичную мобилизацию и призвать в армию недостающее количество военнослужащих. По некоторым оценкам, речь идет примерно о 300 тысячах человек. Такими силами Россия уже смогла бы нанести быстрое поражение украинским войскам и взять под контроль куда большие территории.

Конечно, мобилизация потребует определенного напряжения сил, экономических ресурсов. Но зато она позволит кардинально изменить ситуацию на фронте. Опасения по поводу всеобщего характера мобилизации, похоже, беспочвенны: депутат Госдумы Александр Бородай недавно заявил, что всеобщая мобилизация не нужна, проблему решит призыв военных специалистов. О том, что всеобщей мобилизации не будет, заявил и генерал-полковник Андрей Картаполов, который является депутатом ГД РФ, а ранее занимал должность замминистра обороны.

Наконец, четвертый сценарий – применение тактического ядерного оружия. Решившись на такой сценарий, Россия не просто уничтожит большую часть украинской армии и политического руководства, но и продемонстрирует Западу, что она «не шутит» и дальнейшее противостояние может очень плохо закончиться.

Судя по тому, что в западной прессе уже начали беспокоиться по поводу реализации перечисленных сценариев, Запад понимает, что все сопротивление украинской армии во многом является таковым потому, что Россия ведет спецоперацию далеко не в полную силу. Не так давно президент Владимир Путин напомнил Западу, что «мы ещё даже не начинали».

Если Россия будет воевать другими силами и другими темпами, то очень быстро сопротивляться на Украине будет просто некому. Не помогут и несколько десятков САУ или ЗСУ из Германии или Франции, а западные любители страйкбола и прочие «дикие гуси» напрочь забудут дорогу на Украину.