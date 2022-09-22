Президент Сербии: Конфликт Запада с Россией и КНР грозит перерасти в крупнейший со Второй мировой войны

Источник изображения: topwar.ru

На открывшейся сессии Генеральной ассамблеи ООН выступают политические лидеры разных стран. Среди них – президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, взаимоотношения между Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой продолжают ухудшаться. Это ведёт к новому глобальному военному конфликту, который грозит стать крупнейшим со времён окончания Второй мировой войны.

По заявлению Александра Вучича, отношения между Западом и Россией и КНР в любом случае будут ухудшаться, если никаких соответствующий мер для деэскалации принято не будет.

Это заявление было сделано на фоне того, что коллективный Запад ожидал выступления президента Владимира Путина по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Напомним, что проведение референдумов на освобождённых от украинских нацформирований киевского режима территориях стартует уже на этой неделе – 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября. При этом отмечается, что режим онлайн не предусмотрен.

Коллективный Запад ожидаемо заявляет о том, что итогов референдумов по вхождению указанных территорий в состав Российской Федерации признавать не будет. В частности, об этом накануне заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, где он также добавил, что США инициируют «оказание давления на Россию со стороны Индии и других стран с целью завершения операции на Украине».