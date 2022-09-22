Ермак провел разговор с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США

Глава офиса президента Украины проинформировал их о ситуации на фронте

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак провел разговор в режиме видеоконференции с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, во время которого проинформировал их о ходе боевых действий.

"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в режиме видеоконференции с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. <...> Ермак проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте", - говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера. Там добавили, что Ермак поблагодарил за помощь Украине и отметил, что Киев "нуждается в дальнейшей поддержке".

В этот же день глава офиса украинского президента провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого обсудил вопросы продолжения помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.