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ТАСС

Пентагон заключил контракт на закупку для Киева БЛА Switchblade 600 на $2,2 млн

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Источник изображения: topwar.ru

Сроки реализации соглашения не указаны

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило с компанией AeroVironment контракт на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 на $2,2 млн для их дальнейшей поставки Украине. Об этом сообщил во вторник Пентагон.

Согласно данным, приведенным ведомством, контракт заключили 15 сентября. Сроки его реализации в документе не указаны.

Беспилотные системы передадут Киеву в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это предполагает заключение американским оборонным ведомством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона. Всего на поставку Украине вооружений через USAI Конгресс США к настоящему выделил $6 млрд, администрация США уже заключила с компаниями ВПК контракты на $1,2 млрд. Как пояснили в Пентагоне, первые пакеты военной помощи, выделяемые в рамках USAI, включали в основном вооружения и технику "которые могут быть немедленно закуплены и доставлены на Украину", а более поздние предполагают передачу Киеву вооружений и техники, "производство которых занимает более длительное время, они будут поставляться в течение нескольких лет".

Еженедельник Defense News в августе сообщал, что Сухопутные войска США намерены подписать договор на разработку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники. Ссылаясь на официального представителя Пентагона Джессику Максуэлл, издание отмечало, что речь идет о контракте на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью производства упомянутых беспилотников. В статье подчеркивали, что пока не известно, когда именно ВСУ могут получить Switchblade 600. Разработка этих дронов находится еще на этапе изготовления прототипов, они не прошли все испытания, пояснял Defense News. США уже поставляют Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также другие государства ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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