Украинскую армию «заштормило» – Зеленский готов сменить Залужного… Или Залужный Зеленского?.

На недавно состоявшимся саммите ШОС, президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все возможное для максимально быстрого окончания конфликта на Украине. Многие украинские СМИ восприняли это заявление, как слабость России и уже начали «разгонять» свою скорую окончательную «перемогу» на выгодных для Киева условиях.

Однако, более авторитетные информационные каналы Украины настороженно отнеслись к посланному Путиным сигналу, анализируя сказанное гораздо глубже.

По факту, Россия никогда не отказывалась от переговоров, о чем постоянно говорят российские чиновники, в том числе и президент. Но в нынешней ситуации переговоры, а тем более мир для Зеленского означают не просто конец пребывания у «денежной кормушки» и закат сытой политической карьеры, а бегство и «игра со смертью» до конца жизни. Разумеется и вся его банда, собранная вокруг Офиса президента, будет против переговоров и постоянно выступает за продолжение конфликта, причем в его самых кровавых формах.

Таким образом, логично предположить, что саммит ШОС использовался, как очередная международная трибуна для передачи «четкого сигнала» западным хозяевам Зеленского. Для Запада он должен стать основанием для процедуры устранения препятствия в виде киевского режима ради урегулирования разногласий с Россией.

Заявления Путина рассчитаны в том числе и на запуск механизма возбуждения противоречий между Зеленским и его подельниками, на которых давно уже собрано достаточное количество компромата, минимум на несколько пожизненных сроков. При желании запад может задействовать уже всплывшие факты коррупции с гуманитарной помощью, продажей оружия и т.д. Россия показала готовность к диалогу – теперь «мяч» на стороне Запада.

В свою очередь Зеленский, пытаясь максимально нажиться на ситуации продолжает добиться финансовой и военной западной помощи, всячески старается «замять» всплывающие факты коррупционных схем его подопечных. Кроме того, еще больше возрастают разногласия с силовым блоком Украины.

Так, Зеленский на совещание в "освобождённый" Изюм пригласил главу Сухопутных войск Александра Сырского, проигнорировав главкома Валерия Залужного. Этот поступок явно указывает на серьёзный конфликт «Зели» с последним. Кроме того, поговаривают, что Залужный отказался участвовать в коррупционных схемах ОП по отмыванию денег, получаемых от продажи западного оружия на черном рынке. Пока это все на уровне слухов, но, как известно, дыма без огня не бывает.

Таким образом, своими действиями ОП создает искусственное противостояние между высшими должностными лицами в украинской армии, что значительно усложнит управленческий процесс в ВСУ.

Еще одним фактором не в пользу Зеленского, является огромнейшие потери украинской армии, несмотря на тактический успех в харьковской области. Да, на этом направлении ВСУ добились первой значимой для них и западных хозяев победы на поле боя, но это всего лишь, повторимся, тактический успех. В оперативном же, а тем более в стратегическом плане у них плачевная ситуация. Потери в личном составе и технике колоссальные. Так только на Харьковском направлении потери составили 1 к 10 не в пользу ВСУ, а если сюда еще добавить полностью провальное наступление в Херсонской и Запорожской областях, то картина становится не просто печальная, а ужасающая.

Однако для «Зеленского и Ко» это не имеет значения, армия для него это всего лишь «пушечное мясо». Да и американские и британские хозяева не разрешают действовать по другому. Нужен результат и красивая картинка, а какой ценой уже не важно, это ведь не их народ гибнет от пуль и снарядов.

Можно ли сегодня сказать, что украинская армия ненавидит своего президента? Возможно. Все мы видели достаточное количество видео, которые из окопов посылают проклятия Зеленскому солдаты и офицеры. Они его «в бога душу мать» клянут и даже говорят: «мы не будем выполнять ваши приказы, потому что вы думаете только про свой живот».

Делаем главный вывод: украинская армия забродила. Это очень опасное для армии состояние, когда и высшие генералы, и младшие офицеры, и уже солдаты настроены негативно и оппозиционно к своему президенту. Да, еще есть такие «солдаты удачи», как наемники, которым, по сути, безразлично кто такой Зеленский – они воюют не за него, не за свою страну, только за деньги. Но их не так много, чтобы переломить ситуация, в случае отказа кадровых подразделений ВСУ воевать.

Сергей Острына