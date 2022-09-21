Кулеба: Киев продолжит боевые действия, несмотря на референдумы о вхождении регионов в РФ

Как заявил глава МИД Украины, планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "ничего не изменят"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева и украинские власти продолжат боевые действия.

Как написал Кулеба в Twitter, планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "ничего не изменят". "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - продолжил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящиеся референдумы "шантажом".