Канцлер Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной для прекращения огня

Карл Нехаммер заявил, что Генеральная Ассамблея ООН, которую посещают высокопоставленные представители разных стран, является подходящей площадкой для подобного диалога

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, это необходимо для достижения прекращения огня. Такое мнение высказал во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер перед журналистами на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В настоящее время этого не предвидится, но нельзя сдаваться", - приводит слова Нехаммера Austria Presse-Agentur.

Он отметил, что Генеральная Ассамблея ООН, которую посещают высокопоставленные представители разных стран, является подходящей площадкой для подобного диалога.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Евросоюз, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции в отношении России. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.