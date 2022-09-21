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ТАСС

Дума сможет в срочном порядке принять решения для включения новых регионов в РФ

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Как заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, за вхождением в состав РФ новых территорий последуют политические и военные решения по защите граждан, проживающих на них

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума сможет в срочном порядке принять все необходимые решения в связи с включением в состав РФ новых территорий по итогам проведенных референдумов. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"Есть опыт вхождения в состав РФ Крыма. После обнародования результатов референдума процедура исчислялась буквально часами. Думаю, и в данном случае парламент соберется для одобрения соответствующего решения, если на то будет воля граждан, в срочном порядке", - отметил Морозов.

Он отметил, что включение в состав РФ новых территорий повлечет за собой правовые, политические и военные решения, направленные за защиту проживающих там граждан, а также восстановление территориальной целостности субъектов. 

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Страны
Россия
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