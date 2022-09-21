Войти
ТАСС

Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию вокруг Украины и урегулирование между Баку и Ереваном

73
0
0
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Как сообщили в Госдепе, госсекретарь США и глава МИД Турции также обсудили зерновую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия по Черному морю

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсудил в том числе ситуацию вокруг Украины, зерновую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия по Черному морю, а также урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен и Чавушоглу "обсудили напряженную ситуацию на Южном Кавказе [в Закавказье], и госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействие с целью способствовать диалогу между Азербайджаном и Арменией и помочь достичь долгосрочного политического урегулирования конфликта".

"Они также обсудили способы усиления координации и единства НАТО" в ответ на специальную военную операцию России на Украине, говорится в заявлении. Блинкен также поблагодарил Турцию за "дипломатические усилия, направленные на обеспечение продолжения поставок украинского зерна по Черному морю, и подчеркнул важность поддержания заключенных при посредничестве ООН соглашений и того, чтобы Москва отвечала за обязательства, которые она на себя взяла".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Минобороны Армении в ночь на 13 сентября заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.07.2021
Профессор Михаил Станчев: черноморский регион — откуда исходит угроза миру? (Факти, Болгария)
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
05.10.2020
Зачем России нужен Азербайджан
10.08.2020
России нужно забыть о дружбе с Западом
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS