Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию вокруг Украины и урегулирование между Баку и Ереваном

Как сообщили в Госдепе, госсекретарь США и глава МИД Турции также обсудили зерновую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия по Черному морю

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсудил в том числе ситуацию вокруг Украины, зерновую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия по Черному морю, а также урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен и Чавушоглу "обсудили напряженную ситуацию на Южном Кавказе [в Закавказье], и госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействие с целью способствовать диалогу между Азербайджаном и Арменией и помочь достичь долгосрочного политического урегулирования конфликта".

"Они также обсудили способы усиления координации и единства НАТО" в ответ на специальную военную операцию России на Украине, говорится в заявлении. Блинкен также поблагодарил Турцию за "дипломатические усилия, направленные на обеспечение продолжения поставок украинского зерна по Черному морю, и подчеркнул важность поддержания заключенных при посредничестве ООН соглашений и того, чтобы Москва отвечала за обязательства, которые она на себя взяла".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Минобороны Армении в ночь на 13 сентября заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.