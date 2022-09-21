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Военное обозрение

Глава Тихоокеанского командования ВВС США: Китаю будет очень сложно решить задачу по захвату Тайваня до 2027 года

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий Тихоокеанскими силами ВВС США генерал Кеннет Уилсбах сообщил на брифинге, что очень скептически оценивает возможности китайской армии по взятию под контроль Тайваня до 2027 года. Генерал уточнил, что не склонен преуменьшать военные вызовы Китая в Тихоокеанском регионе. Но когда дело доходит до потенциального вторжения на Тайвань, он считает, что Пекин и командование НОАК должны уже сейчас «беспокоиться» об их способности захватить островное государство.

Генерал отметил, что возврат контроля над островом до 2027 года является давней целью Пекина. Но исход российского вторжения на Украину, по его словам, должен заставить руководство КНР «задуматься», реалистичен ли этот график.

Если бы я был на их месте, я бы действительно волновался, потому что вы видели, что произошло с Россией, пытающейся достичь своих военных целей на Украине. У России была относительно легкая задача. Им пришлось пересечь границу, чтобы захватить страну, которую они вроде как превосходят в военном отношении. И всё же у них было много неудач, и они, конечно, не достигли своих целей

— приводит слова Уилсбаха пресса США.

При этом перед Пекином стоит гораздо более сложная задача, чем перед российской армией. Им необходимо пересечь морскую зону Тайваньского пролива и высадить десант на остров, который готов эффективно обороняться, считает американский военачальник. И сделать это будет намного сложнее, чем осуществление сухопутной военной кампании России на Украине.

Генерал проговорился, что скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань вовсе не был сугубо ее частной инициативой. Благодаря этой провокации, Пентагон смог отследить реакцию вооруженных сил Китая и внимательно изучил все тактические действия, которые НОАК предприняла вокруг острова.

Они показали некоторые карты, может быть, они и не хотели этого делать, но мы многое поняли. И поэтому мы включаем это в наши планы на будущее

— сообщил командующий тихоокеанскими ВВС.

Что касается военно-технических возможностей Китая, то американский генерал ими «не впечатлен». В качестве примера он привел последнюю разработку истребителя пятого поколения J-20, который поступил на вооружение китайской армии 10 лет назад.

Это не то, о чем я бы слишком беспокоился. Наши силы действительно хорошо обучены, и мы очень хорошо экипированы

— считает американский генерал, сравнивая возможности военной техники НОАК и НАТО.

Генерал уверен, что американские истребители пятого поколения не только не уступают китайскому самолету, но даже превосходят его по тактико-техническим характеристикам.

Впрочем, Китаю вовсе не обязательно осуществлять военный захват Тайваня. Достаточно ввести длительную морскую и воздушную блокаду, чтобы тотально зависящая от экспорта и импорта тайваньская экономика рухнула. И вряд ли НАТО в такой ситуации решится на прямое военное противостояние с КНР для помощи Тайбэю, как бы ни хвастался американский генерал превосходством своего оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
J-20
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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