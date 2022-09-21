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Интерфакс-АВН

У Борреля не будет новых предложений по СВПД - пресс-секретарь

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов встретиться с главой МИД Ирана, но нового предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана не будет, заявил пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.

"Есть ощущение, что самые важные участники не способствуют по-настоящему тому, чтобы прийти к этому соглашению. Мы по-прежнему близки к соглашению. Но то, что нужно на этой стадии, - это, чтобы участники занялись сделанным предложением", - сказал во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Борреля, ссылаясь на его высказывания в Нью-Йорке, в кулуарах Генассамблеи ООН.

По словам Стано, участникам переговоров о восстановлении СВПД надлежит определиться, согласны они или нет с предложением главы европейской дипломатии как координатора процесса. Но замечания иранской и американской сторон расходятся, и в Брюсселе видят, что их позиции не совпадают.

"Теперь координатору и его команде предстоит обобщить точки зрения и найти консенсус по сделанному предложению. И как сказал высокий представитель сегодня утром в Нью-Йрке, другого предложения не будет", - объяснил Стано, предложив ознакомиться с ответами Борреля журналистам.

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