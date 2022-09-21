За добровольную сдачу в плен грозит до 10 лет лишения свободы - поправки в УК РФ

За самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения - такой же срок

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдума во вторник одобрила поправки в Уголовный кодекс, согласно которым добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы.

Поправками вводится ряд новых статей в УК РФ, в частности, "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

В проекте закона указывается, что "военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

В статью "Мародерство" (статья 356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63).

ДЕЗЕРТИРСТВО

Согласно проекту закона самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже: от двух до 10 суток - до 5 лет лишения свободы, а не до одного года; - от 10 до одного месяца - до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет; - свыше месяца - от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

В проекте закона дается примечание, что "Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".

ОТКАЗНИКИ

Проект закона указывает, что неиспрлнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Если же такие деяния совершены в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или веления боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действий, повлекших, повлекших тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до 10 лет.

Вводится также ряд статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Проект закона также впервые указывает в Уголовном кодексе понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Поправки внесли депутаты Госдумы от всех пяти фракций, в частности, Дмитрий Вяткин, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Леонид Слуцкий, Олег Нилов, Николай Коломейцев, Владислав Даванков, а также сенаторы Андрей Клишас, Ольга Ковитиди.