Пресса США: Пентагон рассматривает варианты поставок на Украину современных танков западного производства

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Украина получит современные танки западного производства, но по срокам решения нет. В Пентагоне вопрос поставок танков украинской армии рассматривается, но решение по ним еще не принято. Об этом сообщает New York Times.

Американское издание, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Министерства обороны США утверждает, что Пентагон рассматривает варианты поставки современных танков западного производства, но в долгосрочной перспективе, как один из элементов полного перехода ВСУ на западное вооружение и избавление от советского вооружения. Так что танки Украина получит, вот только когда, пока неизвестно. В Вашингтоне планируют вести сотрудничество с режимом Зеленского долгие годы, поэтому рассматривают все на перспективу.

Танки прямо сейчас на повестке дня, наряду с другими вопросами. Мы изучаем... и планируем на будущее, какое вооружение и боевая техника им потребуется и как США и наши союзники смогут помочь Украине в получении этих средств

- заявил представитель Пентагона.

Пока же американцы сосредоточатся на насыщении ВСУ танками советского производства, так как украинских военных не нужно на них переучивать, а сами поставки можно проводить быстро. Поставка западных танков займет длительное время, включая обучение экипажей, а это недопустимо на фоне военного конфликта.

Между тем Киев продолжает требовать от своих западных спонсоров передачи танков именно западного производства. Особенно достается Германии, которая как-то обмолвилась о возможности поставить немецкие "Леопарды". Правда, пока представителям Киева удалось выбить из немцев только советские танки Т-55, прошедшие модернизацию в Словении в начале 90-х годов прошлого века.