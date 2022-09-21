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Военное обозрение

Замминистра обороны Украины - военнослужащим: зимой не замёрзнете, не беспокойтесь

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр доложила в эфире телемарафона, что на следующей неделе ожидаются поставки зимнего обмундирования для армии. Замминистра призвала солдат «не беспокоиться» о том, что они могут замерзнуть в период зимней кампании. Тем самым военная чиновница косвенно подтвердила, что Киев как минимум не рассчитывает на победу до начала холодов.

На сегодняшний день все контракты Минобороны заключены. Имеется в виду тот весь объем, который нужен. И со следующей недели мы ожидаем уже больших поставок. Потому что сейчас у нас были поставки незначительными партиями, но теперь эти партии увеличатся. Поэтому волноваться не надо, никто не замёрзнет

— приводит слова замминистра украинская пресса.

Накануне в очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего. Одним из вопросов, которые обсуждало командование ВСУ, было как раз обеспечение армии зимним обмундированием.

В начале сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение и одежду ВСУ. Еще в конце июля Резников написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат украинской армии.

Изв всех стран НАТО пока готовы поделиться запасами зимнего обмундирования только США, Канада, Швеция и Финляндия. Их поставки покроют до 50% требуемой экипировки для ВСУ. Проблема в том, что западные союзники как-то не предусмотрели, что военная кампания на Украине затянется до зимы. Поэтому лишней экипировки у них просто нет, да и на мировом рынке зимняя военная форма пользуется большим спросом.

Получается, что как минимум 100 000 украинских военнослужащих рискуют встретить морозы без теплой одежды. Хотя, с учетом естественного убытия, вполне возможно, что именно на такое количество бойцов сократится численность ВСУ где-нибудь к концу ноября — началу декабря. Тогда проблема с обмундированием решится сама собой.

О неожиданной проблеме предстоящей зимой уже для мирных украинцев пишет американское издание The New York Times.В результате боевых действий в домах на Украине выбиты миллионы стекол. Фанера и полиэтилен этой проблемы не решают — будет либо темно, либо холодно.

Раньше Украина закупала дешевое стекло в России и Белоруссии. Сейчас придется находить деньги на западные стеклопакеты, производство которых сильно подорожало из-за энергетического кризиса. Если добавить сюда нехватку газа и перебои с электроэнергией, которые ждут зимой украинцев, то теплые вещи уже в миллионных количествах нужны будут не только солдатам. И вряд ли простым украинцам стоит рассчитывать на помощь Запада в решении этой проблемы, им бы самим не замерзнуть предстоящей зимой.

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Страны
Белоруссия
Канада
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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