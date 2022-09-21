Войти
Интерфакс-АВН

Ереван за неотложное применение механизмов ОБСЕ для продвижения мирного процесса - МИД Армении

72
0
0
Флаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

Ереван. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости неотложного применения механизмов ОБСЕ для сдерживания военных действий Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау Мирзоян представил "подробности агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении, посчитав неприемлемыми обстрел гражданского населения и инфраструктуры и грубейшие нарушения международного и гуманитарного права".

"Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан своими подобными действиями явно подрывает процессы установления мира и стабильности в регионе, особо отметив важность адресного и четкого осуждения со стороны международного сообщества, в том числе действующего председательства ОБСЕ. Была подчеркнута необходимость неотложного применения существующих в рамках ОБСЕ механизмов", - отметили в МИД.

Глава МИД Армении заявил также, что "развязанная Азербайджаном широкомасштабная военная агрессия в отношении суверенной территории Армении грубо нарушает основополагающие положения международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Польша
Финляндия
Компании
ООН
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
17.05.2021
Джон Болтон рычит на Россию: как Байдену ловчее «перевести стрелки» на Путина? (National Review, США)
14.07.2020
Могут быть потери: Армения и Азербайджан возобновили обстрелы
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
02.08.2016
Ереван вынужден «изменять» ОДКБ с НАТО
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS