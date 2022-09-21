Ереван за неотложное применение механизмов ОБСЕ для продвижения мирного процесса - МИД Армении

Ереван. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости неотложного применения механизмов ОБСЕ для сдерживания военных действий Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау Мирзоян представил "подробности агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении, посчитав неприемлемыми обстрел гражданского населения и инфраструктуры и грубейшие нарушения международного и гуманитарного права".

"Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан своими подобными действиями явно подрывает процессы установления мира и стабильности в регионе, особо отметив важность адресного и четкого осуждения со стороны международного сообщества, в том числе действующего председательства ОБСЕ. Была подчеркнута необходимость неотложного применения существующих в рамках ОБСЕ механизмов", - отметили в МИД.

Глава МИД Армении заявил также, что "развязанная Азербайджаном широкомасштабная военная агрессия в отношении суверенной территории Армении грубо нарушает основополагающие положения международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта".