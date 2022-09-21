Американское издание: США предложит Таджикистану и Узбекистану боевую авиацию Афганистана в обмен на сотрудничество

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Таджикистан и Узбекистан могут получить часть боевой авиации бывшей афганской армии за помощь американцам в борьбе с терроризмом на территории Афганистана. Вашингтон надеется установить более тесное сотрудничество с Душанбе и Ташкентом.

Соединенные Штаты пообещали Таджикистану и Узбекистану передать 46 самолетов и вертолетов, которые удалось эвакуировать из Афганистана прошлым летом во время наступления талибов* (талибан* - террористическая организация, запрещена в России). На этих летательных аппаратах бежали из страны афганские военные, сотрудничавшие с США. Сейчас эти аппараты находятся в "подвешенном состоянии", талибы требуют их вернуть, американцы заявляют, что это их собственность.

По данным американского издания Politico, США намерены использовать эти летательные аппараты в качестве рычага влияния, предложив их таджикам и узбекам всего лишь за несколько услуг. Американцы хотят, чтобы между Таджикистаном, Узбекистаном и США "более активно" проводился обмен разведданными, а также была возможность "в перспективе", когда-нибудь попозже разместить на территории этих стран небольшую военную базу США или аэродром подскока. А лучше то и то и побольше. В общем США хотят сделать на территории Таджикистана и Узбекистана базы для наблюдения за Афганистаном.

А за это Ташкент и Душанбе получат несколько вертолетов UH-60 Black Hawk, Ми-17 и Ми-25, легкие турбовинтовые штурмовики A-29, турбовинтовые самолеты общего назначения С-208.

В то же время, по информации издания, если сделка и состоится, то касаться она будет только обмена информацией. На сегодняшний день у США почти нет шансов разместить свои военные базы на территории среднеазиатских республик, активно сотрудничающих с Россией. В Таджикистане размещена российская военная база, а Узбекистан еще в прошлом году отказал представителям США, заявив, что законодательство запрещает размещение иностранных военных на территории страны.