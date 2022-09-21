Экс-директор ЦРУ: Киеву вряд ли стоит рассчитывать на повторение успеха в Харьковской области в ближайшее время

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Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус, сегодня входящий в состав командования НАТО, в интервью американским репортёрам прокомментировал наступление украинских войск к востоку от Харькова. По словам Петреуса, это однозначный успех украинской армии.

Натовский чиновник, который в своё время был вынужден подать в отставку с поста директора ЦРУ из-за своих «внебрачных похождений»:

Произошедшее в Харьковской области вызвало определённый моральный подъём на Украине. Но Киеву не стоит рассчитывать на повторение такого успеха в ближайшее время.

По словам Дэвида Петреуса, украинские войска потеряли тысячи солдат, в том числе из элитных своих частей. Основные потери украинская армия, по заявлению чиновника НАТО, несёт на Донбассе.

Петреус:

Для достижения заявленных Киевом целей, а это взятие под контроль Крыма и Донбасса, есть серьёзные проблемы. ВСУ растянуты, лучшие части рассредоточены. Они уязвимы для контратак.

В интервью, которое Петреус дал каналу CNN, он говорит о том, что на данный момент российское превосходство в артиллерии никуда не исчезло. Все эти заявления он делал, чтобы огласить итоговое мнение. Оно связано с тем, что «Киеву нужно передать ещё больше оружия и военной техники».

По словам Петреуса, дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от поставок Западом оружия.