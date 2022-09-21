Экс-директор ЦРУ: Киеву вряд ли стоит рассчитывать на повторение успеха в Харьковской области в ближайшее время

Источник изображения: topwar.ru
Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус, сегодня входящий в состав командования НАТО, в интервью американским репортёрам прокомментировал наступление украинских войск к востоку от Харькова. По словам Петреуса, это однозначный успех украинской армии.
Натовский чиновник, который в своё время был вынужден подать в отставку с поста директора ЦРУ из-за своих «внебрачных похождений»:
По словам Дэвида Петреуса, украинские войска потеряли тысячи солдат, в том числе из элитных своих частей. Основные потери украинская армия, по заявлению чиновника НАТО, несёт на Донбассе.
Петреус:
В интервью, которое Петреус дал каналу CNN, он говорит о том, что на данный момент российское превосходство в артиллерии никуда не исчезло. Все эти заявления он делал, чтобы огласить итоговое мнение. Оно связано с тем, что «Киеву нужно передать ещё больше оружия и военной техники».
По словам Петреуса, дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от поставок Западом оружия.