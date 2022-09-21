Войти
Военное обозрение

Экс-директор ЦРУ: Киеву вряд ли стоит рассчитывать на повторение успеха в Харьковской области в ближайшее время

65
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус, сегодня входящий в состав командования НАТО, в интервью американским репортёрам прокомментировал наступление украинских войск к востоку от Харькова. По словам Петреуса, это однозначный успех украинской армии.

Натовский чиновник, который в своё время был вынужден подать в отставку с поста директора ЦРУ из-за своих «внебрачных похождений»:

Произошедшее в Харьковской области вызвало определённый моральный подъём на Украине. Но Киеву не стоит рассчитывать на повторение такого успеха в ближайшее время.

По словам Дэвида Петреуса, украинские войска потеряли тысячи солдат, в том числе из элитных своих частей. Основные потери украинская армия, по заявлению чиновника НАТО, несёт на Донбассе.

Петреус:

Для достижения заявленных Киевом целей, а это взятие под контроль Крыма и Донбасса, есть серьёзные проблемы. ВСУ растянуты, лучшие части рассредоточены. Они уязвимы для контратак.

В интервью, которое Петреус дал каналу CNN, он говорит о том, что на данный момент российское превосходство в артиллерии никуда не исчезло. Все эти заявления он делал, чтобы огласить итоговое мнение. Оно связано с тем, что «Киеву нужно передать ещё больше оружия и военной техники».

По словам Петреуса, дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от поставок Западом оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.09.2022
В Пентагоне подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники с начала российской СВО
17.07.2020
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
16.07.2020
Русофобия как основа государственной политики
02.12.2019
Parlamentní listу (Чехия): плохо, госпожа Меркель… Тереза Спенцерова ощущает волнение: "Речь идет о Западе и России"
22.08.2019
Blic (Сербия): последний козырь Москвы на Балканах
01.07.2014
Работа над прикрытием
24.07.2009
Саакашвили требует оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS