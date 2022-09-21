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ТАСС

Эрдоган считает, что РФ стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью американской телекомпании PBS.

На вопрос о том, как скоро, по его мнению, закончится конфликт на Украине, Турецкий лидер заявил, что "в первую очередь очень важна позиция России". "В Узбекистане я встретился с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры", - отметил Эрдоган. По его утверждению, российский лидер "демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее". 

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Страны
Россия
США
Турция
Узбекистан
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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