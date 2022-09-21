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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Украина может получить истребители F-16 через два-три года

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер предположил, что боевые действия "будут продолжаться годы"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом заявил в понедельник командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

По его словам, Запад "начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе", строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, "вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы", пишет газета Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которую организовала американская Ассоциация военно-воздушных и космических сил.

Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 "не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения" об их отправке Киеву "в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой". Американский военачальник выразил мнение, что у Украины за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, "чтобы выжить и сражаться <...>", не превращая происходящее "в третью мировую войну".

Генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности о складах российских сил на Украине. Одновременно он заверял, что США не занимаются выбором таких целей. "Мы передаем, где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины - прим. ТАСС) зависит, хотят они наносить по этому удары или нет", - сказал Хекер. При этом генерал добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. "Но потом они получили [от США ракетные системы залпового огня] HIMARS", - заявил Хекер.

Он утверждал, что Украине удалось сохранить "порядка 80%" своих военно-воздушных сил, говорится в материале Politico.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные санкции. Западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Часть западных политических деятелей признала, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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