Лавров и глава МИД Франции обсудили Украину, основное внимание уделили безопасности ЗАЭС, сообщили в МИД РФ

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонной, министры обсудили ситуацию на Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщили в понедельник в МИД России.

"В развитие состоявшегося 11 сентября этого года телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили на Смоленской площади, российский министр отметил, что "киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы".

"Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту", - заявили в МИД РФ.