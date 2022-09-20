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Интерфакс-АВН

Лавров и глава МИД Франции обсудили Украину, основное внимание уделили безопасности ЗАЭС, сообщили в МИД РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонной, министры обсудили ситуацию на Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщили в понедельник в МИД России.

"В развитие состоявшегося 11 сентября этого года телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили на Смоленской площади, российский министр отметил, что "киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы".

"Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту", - заявили в МИД РФ.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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