Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем

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Профессор Университета Джона Хопкинса Хэл Брэндс в своей статье для агентства Bloomberg выразил мнение, что США должны сделать вывод из конфликта на Украине. В частности, в Пентагоне должны понять, что для ведения современной войны требуется просто колоссальное количество боеприпасов и объёмы вооружения.

Эксперт отметил, что война на Украине не является противостоянием двух великих держав. Между тем, высокая интенсивность боевых действий требует невероятного количества вооружения, без которого не удастся добиться результатов на фронтах.

Брэндс напомнил, что в самом начале противостояния Украины с Россией, США передали Киеву треть от своих запасов противотанковых комплексов Javelin. Теперь американскому ВПК потребуются годы, чтобы произвести такое количество данного оружия.

Кроме того, со слов американского профессора, успешное применение украинскими войсками РСЗО HIMARS обязывает США предоставить Киеву больше такого вооружения. Однако данные системы занимают центральное место в самой американской армии. Если их число будет значительно сокращено, то для США это станет фактором, который может сказаться на национальной безопасности.

В итоге Пентагону крайне сложно балансировать между помощью союзникам и удовлетворением собственных потребностей в вооружении, так как армию США теперь и сама испытывает некоторый дефицит в последнем.

Исходя из вышесказанного, Хэл Брэндс сделал вывод, что война на Украине показала отсутствие у США готовности к военному противостоянию с Китаем. По крайней мере очевидно, что Пентагону сегодня будет крайне сложно поддерживать полноценное снабжение армии в случае прямого военного столкновения с КНР из-за Тайваня. А ведь на днях Байден открыто угрожал Китаю военной поддержкой Тайбэя со стороны Вашингтона.