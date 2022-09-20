Войти
Военное обозрение

Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем

113
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Профессор Университета Джона Хопкинса Хэл Брэндс в своей статье для агентства Bloomberg выразил мнение, что США должны сделать вывод из конфликта на Украине. В частности, в Пентагоне должны понять, что для ведения современной войны требуется просто колоссальное количество боеприпасов и объёмы вооружения.

Эксперт отметил, что война на Украине не является противостоянием двух великих держав. Между тем, высокая интенсивность боевых действий требует невероятного количества вооружения, без которого не удастся добиться результатов на фронтах.

Брэндс напомнил, что в самом начале противостояния Украины с Россией, США передали Киеву треть от своих запасов противотанковых комплексов Javelin. Теперь американскому ВПК потребуются годы, чтобы произвести такое количество данного оружия.

Кроме того, со слов американского профессора, успешное применение украинскими войсками РСЗО HIMARS обязывает США предоставить Киеву больше такого вооружения. Однако данные системы занимают центральное место в самой американской армии. Если их число будет значительно сокращено, то для США это станет фактором, который может сказаться на национальной безопасности.

В итоге Пентагону крайне сложно балансировать между помощью союзникам и удовлетворением собственных потребностей в вооружении, так как армию США теперь и сама испытывает некоторый дефицит в последнем.

Исходя из вышесказанного, Хэл Брэндс сделал вывод, что война на Украине показала отсутствие у США готовности к военному противостоянию с Китаем. По крайней мере очевидно, что Пентагону сегодня будет крайне сложно поддерживать полноценное снабжение армии в случае прямого военного столкновения с КНР из-за Тайваня. А ведь на днях Байден открыто угрожал Китаю военной поддержкой Тайбэя со стороны Вашингтона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
Похожие новости
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
22.08.2022
Путин смеется над Европой. Ее единство в отношении Украины на грани краха
17.08.2022
Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее
18.11.2021
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
19.05.2021
Не будите спящую собаку
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины