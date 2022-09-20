МО РФ: Киев не объяснил причины уничтожения документов по военным биопрограммам с США

С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств - участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина на совещании в Женеве государств - участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не смогла объяснить причины экстренного уничтожения документальных свидетельств о совместной с США военно-биологической деятельности. Об этом заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности [США на Украине] также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе", - сказал Кириллов.

С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств - участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.

"Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам", - заявил Кириллов. По его словам, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Москвой документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.