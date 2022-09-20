В "Калашникове" сообщили, что 79% выручки концерн получает за военную продукцию

По словам главы концерна Алана Лушникова, в связи с проведением на Украине спецоперации РФ объемы производства выросли

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Соотношение выручки от общего объема производства концерна "Калашников" составляет 79% от реализации военной продукции, 21% - гражданской. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава концерна Алан Лушников.

"Сейчас по группе в целом соотношение выручки 79% - военная продукция, на 21% - гражданская. И это плюс-минус стабильный показатель данного баланса. При этом в военную продукцию мы включаем и экспорт боевого оружия, не только гособоронзаказ", - сказал он.

По словам Лушникова, в связи с проведением на Украине спецоперации РФ объемы производства концерна выросли. "Объемы увеличились, но рассказать об этом подробнее я не могу", - отметил он.

Концерн "Калашников" - мировой лидер по производству боевого стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран.