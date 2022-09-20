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ТАСС

Володин заявил, что Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

По мнению спикера Госдумы, ВСУ не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине, поэтому заявляет, что теперь переговорный процесс зависит от президента страны Владимира Зеленского, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <…> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

Володин отмечает, что, во-первых, Вооруженные силы Украины ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. "Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров", - пишет Володин.

Во-вторых, утверждает политик, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. "Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны <...>. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы", - считает спикер Госдумы. 

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