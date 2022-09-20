Индийская армия сокращает срок тендеров по закупкам отечественного оружия до 6 месяцев

ОБТ Arjun Mk 2 ОБТ Arjun Mk 2

В вооружённых силах Индии объявили, что хотят перейти в будущем на вооружения собственного производства и поэтому индийская армия объявила несколько тендеров на закупку ракет, беспилотных летательных аппаратов, оптических систем, специализированных транспортных средств, инженерного оборудования, альтернативных источников энергии и многого другого у отечественных (индийских) производителей.

При этом сроки проведения тендеров будут сжатыми – сокращены до шести месяцев. Ранее эти сроки вообще не регламентировались, и тендеры могли проводиться годами. Представители индийской оборонной промышленности должны будут поставить всё необходимое в течение одного года после подписания контракта.

Сообщается, что закупки будут основываться на открытых тендерах. Разрешение на проведение этих закупок было предоставлено трем службам на последнем совете по оборонным закупкам, проведенном правительством Нарендры Моди.

Вооруженные силы получили эти полномочия на шестимесячный период, в течение которого они могут приобрести любую систему вооружения по своему выбору, произведенную в Индии.

Напомним, что значительная часть вооружения индийской армии является иностранного производства и правительство пытается постепенно внедрять оружие и военное оборудование собственного производства.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что правительство намерено создать надежную, безопасную, эффективную систему обороны, чтобы эффективно справляться с будущими вызовами безопасности и вывести страну на новые высоты.

Ранее в СМИ США появились несколько материалов, в которых утверждается, что Индия провалила программу импортозамещения в оружейной отрасли.