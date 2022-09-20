Потолок цен на российскую нефть — это крах идеалов Запада

Стоим ли мы на пороге нового миропорядка?

Спецоперация на Украине обнажила несостоятельность западного либерального миропорядка, пишет Asharq Al-Awsat. В этом контексте стремление Европы установить потолок цен на российскую нефть означает фактический крах принципов свободной торговли. Однако, как заявил Путин, изолировать Россию невозможно, "как бы кому-то ни хотелось".

События, происходящие сейчас в мире, поднимают вопросы о степени их влияния на международные отношения и изменение баланса сил путем формирования нового миропорядка.

"Тридцатилетняя война", завершившаяся Вестфальским миром, подавление французских амбиций, вылившихся в наполеоновские войны, которые кончились Венским конгрессом в 1815 году, Первая и Вторая мировые войны, падение Берлинской стены и распад Советского Союза ставили один и тот же вопрос: что произойдет с миром и приведет ли это к появлению нового миропорядка?

И теперь, после начала российско-украинского конфликта, возникают те же вопросы: приведет ли он к изменению нынешнего баланса сил? Есть ли смысл проводить аналогии с Вестфальским миром, Венским конгрессом и итогами двух мировых войн?

Естественно, все эти конфликты и итоги нельзя сравнивать. Тем не менее упомянутые исторические события показывают, что не стоит игнорировать факторы, которые привели к ослаблению, если даже не к подрыву, прежнего миропорядка и формированию нового. Разобравшись с данной темой, мы увидим позицию арабских государств и стран третьего мира по этому вопросу.

Российская спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, обнажила слабость и бессилие западного либерального миропорядка как на геополитическом, так и на геоэкономическом уровне.

После падения Берлинской стены и распада Советского Союза преобладала иллюзия о восстановлении мировой экономики, оживлении товарооборота между государствами и притоке инвестиций в промышленно развитые страны. Некоторые считали, что исчезновение призрака холодной войны и окончание гонки вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом заставит мир сосредоточиться на экономическом росте и процветании.

Запад воспользовался распадом Советского Союза для продвижения либерально-демократических режимов и расширения своего влияния в мире.

Свободное перемещение капиталов, товаров и услуг, а также усиление экономической взаимозависимости должны были стать стабилизирующим фактором в международных отношениях, поскольку экономический рост и безопасность способствуют укреплению отношений между странами. Некоторые считали, что это позволит снизить напряженность и сдержать потенциальные вооруженные конфликты.

Поэтому российская спецоперация на Украине вызвала шок. Она стала первым крупным военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны и встряхнула либеральный миропорядок, воцарившийся после распада Советского Союза. Здесь следует вспомнить о торговом противостоянии между Пекином и Вашингтоном. Бывший президент США Дональд Трамп руководствовался геоэкономическими, а не геополитическими соображениями, стремясь остановить экономический подъем Китая с помощью протекционистских мер, направленных на ограничение международной торговли.

В этом контексте стремление Европы установить потолок цен на российскую нефть можно расценивать как фактический крах принципов свободной торговли. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом установить потолок цен на российский газ, чтобы "урезать доходы России, которые президент Путин использует для финансирования спецоперации на Украине".

На прошлой неделе страны "Большой семерки" договорились об установлении потолка цен на российскую нефть, что, по их словам, сократит доходы Москвы от продажи черного золота, ограничит ее расходы на ведение военных действий на Украине и снизит уровень инфляции на Западе. Позже Еврокомиссия была вынуждена отказаться от этой идеи из-за нежелания ряда стран поддержать данную меру.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что изолировать Россию невозможно, "как бы кому-то ни хотелось". Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века — пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений. Они подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. Но Путин не стал говорить, что глобальная экономическая система является "творением Запада" и страны социалистического лагеря успешно игнорировали ее после Второй мировой войны. Напомним, что ВЭФ —международный форум, который проводится с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России.

После начала "перестройки", инициированной Михаилом Горбачевым, Советский Союз обратился к странам, принявшим Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) с официальным заявлением о намерении участвовать в качестве наблюдателя в "уругвайском раунде" торговых переговоров, но Соединенные Штаты выступили против из-за специфики советской экономики, несовместимой с концепцией свободной торговли. Только в 2011 году Россия была официально принята во Всемирную торговую организацию (ВТО), перенявшей функции ГАТТ. Надо отметить, что Китай вступил в ВТО еще в 2001 году. Это способствовало ускорению экономической глобализации и позволило миру разделить плоды его успехов.

Ирония в том, что западные страны, сформулировавшие правила либеральной экономической системы и основавшие международные организации, руководствуются следующим принципом: если что-то противоречит их непосредственным интересам, они без колебаний нарушают собственные правила. Вспомним некоторые решения, принятые бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках политики "Америка прежде всего": выход из Транстихоокеанского партнерства, на которое приходится 26% мировой торговли (11 триллионов долларов), выход из Парижского соглашения по климату, выход из Всемирной организации здравоохранения, а также из ЮНЕСКО.

Байден вернул США в большинство международных соглашений и организаций, из которых страна вышла из-за Трампа.

Претензии в адрес Трампа, заявившего, что США несут львиную долю военных расходов, направленных на содержание блока НАТО и что странам-членам альянса, особенно Германии, необходимо увеличить свои расходы, были небеспочвенны.

Спецоперация на Украине, переброска российских сил в Белоруссию и согласие Лукашенко на размещение ядерного оружия на территории страны — события, которые все изменили. Страны-члены НАТО сплотились. Аналитики считают, что благодаря Путину и его спецоперации альянс смог расширить свой состав, хотя еще недавно, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, он находился в состоянии "клинической смерти".

Автор: Мухаммед Али ас-Сакаф (د. محمد علي السقاف)