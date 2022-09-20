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Военное обозрение

Германия и Греция договорились об обмене боевых машин пехоты и отправке партии греческих BMP-1P на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Длящаяся уже несколько месяцев история с передачей Украине боевых машин пехоты BMP-1P из наличия ВС Греции получила свое продолжение, Афины объявили о скорой отправке Киеву партии бронетехники в обмен на немецкие бронемашины. Об этом говорится в сообщении греческого Минобороны.

По данным греческой прессы, на Украину отправятся 40 BMP-1P, вместо них греческая армия получит такое же количество немецких БМП Marder. Сделку договорились провести министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и глава немецкого военного ведомства Кристин Ламбрехт в рамках поддержки Украины в ее борьбе с российскими войсками. А вот когда греческие БМП отправятся на Украину, информации нет. Ранее в Афинах заявляли о готовности отправить бронетехнику "как только немцы свою бронетехнику поставят".

Хотя у Греции на вооружении находится около 120 боевых машин пехоты BMP-1P, полученных в начале 90-х годов из наличия Бундесвера после расформирования армии ГДР, но поставить на Украину греки согласились только то количество, которое им заменит Германия. При этом количество бронетехники постоянно меняется, если в конце весны речь шла чуть ли не о всем количестве БМП, то в июне Афинв согласны были на отправку не более 30 машин.

Как говорилось выше, отправка машин на Украину состоится только после прибытия немецких БМП в Грецию, поскольку отдавать бронетехнику Киеву на фоне турецкой угрозы греки не намерены.

Стоящие на вооружении греческой армии BMP-1P были доведены до европейских стандартов: на них установлены новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и т.д. Поменялось и вооружение, демонтированы устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", а вместо них на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ. На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 были установлены 23-мм ЗУ 23-2.

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Страны
Германия
Греция
Украина
Продукция
2A28
9M14 Малютка
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