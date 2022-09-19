В КНР объявлено о создании 220 «государственных зон освоения новых и высоких технологий» к 2025 году

К окончанию 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.) в Китае число государственных зон освоения новых и высоких технологий увеличится до 220 единиц, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство науки и технологий КНР.

Зоны будут охватывать большинство городов окружного уровня в восточной части страны и основные города окружного уровня в центральной и западной частях Китая. На данный момент в Китае создано 173 зоны.

ВВП государственных зон освоения новых и высоких технологий вырос с 5,4 триллиона юаней (около 46,2 триллиона рублей) в 2012 году до 15,3 триллиона юаней в 2021 году (131,1 триллиона рублей), заявил на пресс-конференции чиновник министерства Ли Юпин.

По его словам, в 2021 году данные зоны давали 13,4% ВВП страны, при использовании 2,5% земель в стране под строительство объектов.

Как сказано в сообщении, за последние 10 лет зоны освоения добились крупных прорывов в таких областях, как квантовая информация, высокоскоростные железные дороги, навигационная спутниковая система «Бэйдоу», отечественное производство больших самолетов и связь 5G.