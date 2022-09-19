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РИА Новости

Эксперт о российских торпедах: ни у одной страны нет такого оружия

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Подводная ракета "Шквал" (вид сзади)
Подводная ракета "Шквал" (вид сзади).
Источник изображения: © Фото : public domain

Эксперт: торпеда "Шквал" развивает 100 м/с под водой и не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 18 сентября/ Радио Sputnik. Российские инженеры успешно модернизируют еще советское торпедное вооружение, рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По его словам, ни одна страна не может повторить торпеду "Шквал", которая может достигать скорости под водой в 100 метров в секунду.

"Допустим, ракета-торпеда "Шквал", которая идет под водой со скоростью 100 метров в секунду, такого оружия ни у кого нет и, наверное, в ближайшем будущем не будет. Мы работаем и в этом направлении. Все те изделия, которые мы сегодня создали, которые запустили в производство, все они имеют хороший модернизационный потенциал", – цитирует его телеканал "Звезда".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США рассказали о самом страшном оружии РФ против НАТО.

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Обносов Борис
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