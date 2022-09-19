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ТАСС

Орбан считает, что Украина может потерять половину своей территории в конфликте с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay, Pool via AP

По мнению премьер-министра Венгрии, "война была бы локальной, но Запад вмешался и сделал ее глобальной"

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может потерять до половины своей территории из-за вооруженного конфликта с Россией. Как сообщила газета Népszava, такое мнение глава правительства высказал на встрече с активистами партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", собравшимися в конце этой недели в курортном местечке Кётче в районе озера Балатон.

"Одной из главных тем его выступления, конечно, была война на Украине, - написала Népszava со ссылкой на участников совещания. -  По словам премьер-министра, эта война может продолжиться до 2030 года, а Украина может потерять от трети до половины своей территории. Виктор Орбан сказал, что война была бы локальной, но Запад вмешался и сделал ее глобальной, и теперь Европа, устанавливая санкции [против России], сама себе стреляет в ногу".

По сведениям газеты, Орбан также предупредил, что энергетический кризис, вызванный санкциями, может привести к остановке этой зимой до 40% европейской промышленности. Осенью лидеры Евросоюза должны провести очередную встречу, чтобы продлить санкции против России еще на шесть месяцев, но премьер-министр Венгрии считает, что необходимо предотвратить такой шаг. Орбан сознает, что он единственный, кто занимает такую позицию в ЕС, но надеется, что по итогам предстоящих выборов в Италии будет сформировано правительство, которое его поддержит.

Венгерский премьер также не исключил, что к 2030 году под воздействием финансовых потрясений, роста иммиграции и ряда других факторов ситуация в ЕС изменится настолько, что его стране придется задуматься о целесообразности продолжения членства в этом объединении. "И если мы не сможем найти положительный ответ, то нам придется сделать выводы", - привела его мнение Népszava. 

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Страны
Венгрия
Италия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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