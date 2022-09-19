США не комментируют возможность выхода Армении из ОДКБ, решения должен принимать Ереван - Пелоси

Ереван. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из Организации, решения должен принимать Ереван, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решения принимает Армения. Мы можем говорить только о нашей готовности содействия", - сказала Пелоси на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о недовольстве официальным Ереваном реакцией ОДКБ на вооруженный конфликт с Азербайджаном и возможность выхода Армении из Организации.

"Мы здесь, чтобы понять, что мы можем сделать, чего от нас ожидают по вопросам безопасности", - сказала она.

Пелоси также сообщила, что обсуждается возможность присоединения Армении к программе "Вызовы тысячелетия".

Со своей стороны член палаты представителей Фрэнк Палоне заявил, что в Вашингтоне понимают, что "Армения является частью системы безопасности с Россией".

"По этой части мы ничего не говорим. Но мы говорим, что обеспокоены вопросами безопасности Армении и желаем по возможности больше содействовать Армении в этом вопросе", - отметил он

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван не удовлетворен реакцией ОДКБ на обращение о предоставлении военной и военно-политической помощи. На вопрос, какие шаги предпримет Армения, возможен ли выход из ОДКБ, Григорян ответил: "По этой части должен задуматься ОДКБ, а не Армения".