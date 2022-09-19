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Интерфакс-АВН

Спикер парламента Армении заявил, что содействие США имеет жизненное значение для государственности страны

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

Он также отметил, что Армения благодарна США за посредничество в установлении перемирия с Азербайджаном

Ереван. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что помощь США имеет "жизненное значение" для республики.

"Любое содействие США имеет жизненное значение для нашей государственности. Считаем, что четкие санкции могут стать еще одним инструментом для остановки максималистских притязаний и авторитарной войны Азербайджана против демократии", - сказал Симонян на совместном брифинге со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване в воскресенье.

По его словам, военно-политическое руководство Азербайджана, "развязав агрессию против Армении, пользуется тем обстоятельством, что внимание международного сообщества приковано к событиям на Украине". "Мы благодарны посредническим усилиям США, в результате чего 13 сентября было установлено хрупкое перемирие, а также за адресную оценку США военных действий Азербайджана", - отметил Симонян.

Он сообщил, что на встрече с Пелоси обсуждены региональные вопросы, широкая повестка армяно-американского сотрудничества.

"Для нас важен визит Пелоси в этот труднейший для нас период, чью поддержку мы всегда чувствовали в самые трудные и чувствительные для нас времена. Мы поговорили о военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, проинформировал, что ВС Азербайджана подвергли жестокому обстрелу не только приграничные позиции Армении, но и гражданские инфраструктуры и населенные пункты, в результате чего есть многочисленные жертвы", - заявил спикер парламента Армении.

Он сообщил, что обсуждены также вопросы развития межпарламентского сотрудничества и расширение взаимодействия с США.

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Страны
Азербайджан
Армения
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Украина
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