В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС вновь получает электричество из энергосети Украины

В агентстве сообщили, что инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач

ТАСС, 17 сентября. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу заявило, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к украинской энергосети.

"Украинская ЗАЭС снова получает электроэнергию напрямую из национального сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. До недавнего времени она постоянно подвергалась ударам со стороны Вооруженных сил Украины, но в последние дни, по словам главы военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волги, обстрелы прекратились. В начале этого месяца станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Двое сотрудников МАГАТЭ остаются на ЗАЭС для мониторинга ее состояния.

Последний из работавших энергоблоков Запорожской АЭС - шестой - был остановлен 11 сентября. Причиной стало повреждение высоковольтных ЛЭП, по которым генерирующаяся на станции электроэнергия подавалась в систему. Единственная работавшая ЛЭП идет на подконтрольные Киеву территории, но власти Запорожской области сообщали, что она несколько дней не принимала энергию. В понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи на ЗАЭС.