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Интерфакс-АВН

Китайские тайконавты завершили выход в открытый космос, выполнив все поставленные задачи - CMSA

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

Пекин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Китайские тайконавты Чэнь Дун и Цай Цзючжэ завершили выход в открытый космос для осуществления работ снаружи Национальной орбитальной станции "Тяньгун", выполнив все поставленные задачи, сообщило в четверг Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"По завершении всех поставленных задач в рамках выхода в открытый космос тайконавты Чэнь Дун и Цай Цзючжэ благополучно вернулись в экспериментальный модуль "Вэньтянь", внекорабельная деятельность признана полностью успешной", - говорится в сообщении управления.

По данным управления, тайконавты вернулись в модуль в 17:47 по Пекинскому времени (12:47 мск), через почти пять часов после начала внекорабельной деятельности.

За время нахождения вне станции Чэнь Дун и Цай Цзюэжэ, используя малую роботизированную руку-манипулятор, установили снаружи "Вэньтяня" страховочный фал, внебортовые вспомогательные рычаги, а также расширенные комплект насосов для контуров полезной нагрузки. Помимо этого, они отработали экстренную эвакуацию со станции в случае чрезвычайной ситуации.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года. В июле на станцию прибыл экспериментальный модуль "Вэньтянь", который будет использоваться для проведения научных экспериментов.

В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль - "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

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Китай
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