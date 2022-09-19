СМИ США: Киев и Вашингтон продолжают обсуждать поставки ЗРК Patriot, самолётов F-16 и дронов Grey Eagle

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Киев и Вашингтон продолжают обсуждать поставки ЗРК Patriot, самолётов F-16 и дронов Grey Eagle. Правда, Украина больше не просит эти вооружения американского производства публично.

Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источников число которых вошли советники украинского президента, а также представители Пентагона и оборонной промышленности Соединенных Штатов.

СМИ США утверждает, что «закулисные» переговоры по вопросу поставок истребителей 4-го поколения, современных систем ПВО и разведывательно-ударных беспилотников не прекращались. Их участники рассуждают о целесообразности отправки на Украину данной техники в ближайшее время. Они решают, стоит ли это делать сейчас или следует вернуться к данному вопросу позднее.

Уход этой темы в «подполье» в значительной степени связан с рекомендациями американских властей в адрес Киева, в которых они советуют ему не отвлекаться на долгосрочные перспективы, а формировать свои запросы к Западу на основе своих текущих потребностей.

Просьбы о поставках дорогостоящего оружия отвлекают Киев от более насущных потребностей на поле боя

- предполагает автор публикации.

Вашингтон не спешит поставлять данное оружие Киеву не только из опасения спровоцировать Россию на более решительные действия, но и из-за неуверенности в том, что расходы на эксплуатацию и обслуживание поставленной техники окажутся Украине не по карману.

С другой стороны, в Соединенных Штатах считают, что новое вооружение в руках ВСУ способно переломить ход военных действий в пользу Киева.