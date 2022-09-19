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Военное обозрение

Американское издание назвало сроки запаздывания России с поставками 50 истребителей Су-57 в ВКС

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Источник изображения: topwar.ru

Лишь к 2026 году на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации поступит 50 самолетов-истребителей пятого поколения Су-57. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. Автор издания считает, что самолеты будут поставлены с шестилетним отставанием от графика, а это, в свою очередь, даст лишние возможности американским и китайским программам в сфере строительства новых самолетов.

Ранее стало известно, что ВКС России обзавелись уже шестью истребителями пятого поколения Су-57. Их поставили на вооружение авиации в декабре 2020 года. Сейчас расширяются сборочные линии авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, так как руководство страны требует наращивания производства новых самолетов.

Несмотря на то, что пока в ВКС лишь шесть новейших истребителей, они уже прошли обкатку в боях. Так, их задействовали для нанесения ракетных ударов по позициям боевиков в Сирии. Затем Су-57, без захода в зону поражения ПВО, провели пуски ракет по территории Украины. В итоге Су-57 стал первым истребителем, запускавшим ракеты вне зоны действия ПВО противника.

Однако эти успехи, по мнению американского издания, не отменяют того факта, что программа по строительству самолетов Су-57 отстает от ранее согласованного графика их выпуска. Так, 50 самолетов должны были поставить в ВКС еще в 2020 году, но в итоге смогут поставить только в 2026 году.

При этом, согласно плану, к концу 2024 года в ВКС должны поступить 22 машины, к концу 2027 года – 76 машин. В 2024-2027 гг. ВКС России смогут получать по 18 истребителей в год в среднем.

Американское издание подчеркивает, что задержка в несколько лет не является впечатляющей для строительства самолетов пятого поколения. Так, и в США были аналогичные задержки. Зато в Китае с опережением реализуют программу по строительству самолета J-20.

Тем не менее, тот факт, что Россия отстает от программы, по утверждению американского журнала, может привести к тому, что США и Китай обгонят ее в строительстве самолетов нового поколения. В итоге, когда Россия завершит выпуск самолетов пятого поколения, в США или Китае могут уже выпускать самолеты шестого поколения. Правда, это весьма спорная точка зрения. Например, США до сих пор не могут добиться внятных успехов в создании гиперзвукового оружия, пропустив вперед себя и Россию, и Китай.

Кроме того, самолеты F-35 сталкиваются с многочисленными проблемами, программу по их созданию также нельзя назвать безупречной. К тому же, сейчас США сталкиваются с последствиями энергетического кризиса, значительная часть денег уходит на поддержку Украины, поэтому стремительное развитие новых технологий вряд ли произойдет, особенно в столь краткосрочной перспективе как три с небольшим года.

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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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