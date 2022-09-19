Военнослужащим армии США предлагается обращаться за продуктовыми талонами из-за высокой инфляции

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Армия США выпустила очередную финансовую инструкцию, в которой солдатам рекомендуется подавать заявки на получение продуктовых талонов из-за высокой инфляции. Как отметило армейское командование в представленном руководстве, инфляция влияет на цены на газ, продукты питания, аренду квартир. Поэтому военнослужащим и их семьям становится всё труднее жить.

Как подчеркивается армейским командованием, обращаться за помощью в виде продуктовых талонов могут военнослужащие американской армии всех званий и должностей. Кроме продуктовых талонов, программа SNAP предлагает консультационную помощь финансовых специалистов, которые своими советами помогут солдатам выстроить свой бюджет.

Одной из главных причин введения программы SNAP называется резкое повышение цен буквально на все товары и услуги. Интересно, что программа изначально была ориентирована на людей с низким доходом, которые нуждались в помощи государства, чтобы покупать продукты питания. То есть, речь шла о малообеспеченных пенсионерах, инвалидах, безработных, работниках малооплачиваемого труда. Теперь в эту же категорию, получается, включили солдат и офицеров американской армии.

Примечательно, что не так давно армейское командование жаловалось на кадровый дефицит в американских вооруженных силах. Но о каком увеличении набора контрактников может идти речь, если солдат уже записывают в малообеспеченную категорию, нуждающуюся в продуктовых талонах.

Если солдатам требуется дополнительная помощь для приобретения продуктов, значит их зарплата столь низка, что не позволяет покрывать базовые потребности военнослужащих. Но низкая зарплата американских солдат может являться и одним из ключевых факторов, влияющих на набор контрактников. За такие деньги мало кто хочет служить, снижается количество и ухудшается качество рекрутов американской армии, и это признают многие американские аналитики.

Естественно, никто в здравом уме не будет поступать на такую сложную и рискованную службу, чтобы получать затем продовольственные талоны наравне с безработными и инвалидами. Американские журналисты задаются вопросом, сколь низко пало американское государство, что расплачивается с военнослужащими за их храбрость таким образом. Генерал-майор армии США в отставке Джон Феррари считает, что подобные программы помощи не смогут облегчить ситуацию с кадровым дефицитом в американских вооруженных силах. В 2023 году армия США не сможет реализовать план по набору рекрутов в том объеме, какой был поставлен изначально. В непростой мировой политической ситуации это заключает в себе определенные риски.

Стоит также задаться вопросом, почему США отправляют многомиллиардную помощь Украине при наличии таких серьезных проблем в собственных вооруженных силах? Видимо, республиканцы, критикующие политику действующего президента США Джо Байдена, правы, когда говорят, что он ведет в пропасть американское государство. Хотя даже если к власти вновь вернутся республиканцы, вряд ли что-то кардинально изменится, учитывая их нацеленность на продолжение конфронтации с Россией и Китаем.