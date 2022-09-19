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Интерфакс-АВН

США и Украина продолжают обсуждать поставки Киеву ракет большой дальности - СМИ

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Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS
Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS.
Источник изображения: армия США

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности, сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В интервью телеканалу дипломат заявил в ответ на вопрос ведущего о том, нужны ли Украине ракеты большой дальности, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".

Украинский министр добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в его распоряжении оказался документ о запрошенной Украиной военной помощи на 2023 год, переданный на рассмотрение американским законодателям.

В статье говорилось, что в документе "перечислены десятки видов вооружений", в том числе армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS), дальность которого составляет около 300 км.

Газета напомнила, что ранее администрация президента США Джо Байдена "отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения удара по территории России и спровоцировать более широкий конфликт с Западом".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон поставит Киеву системы большей дальности, "красная черта" будет перейдена.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "накачивание Украины Западом оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения".

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Страны
Россия
США
Украина
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