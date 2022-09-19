Politico: США обсуждают с Украиной поставки истребителей F-16, ЗРК Patriot, БЛА Grey Eagle

Контакты Киева и Вашингтона по этому вопросу осуществляются на низком уровне, пишет газета

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина ведут консультации на низком уровне о поставках Киеву американских многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники.

Украинские власти прекратили в публичном поле просить Вашингтон о поставках этих вооружений, но "за кулисами не прекращаются попытки получить их", отмечает издание. По данным его источников, обе стороны обсуждают, стоит ли отправлять Киеву истребители, ЗРК и БЛА, пока идет работа над долгосрочными финансовыми сделками. Двусторонние контакты по поводу того, чтобы в конечном итоге направить Киеву Patriot, F-16 и Gray Eagles на каком-то этапе, продолжаются на низком уровне.

В статье подчеркивается, что в последние недели Киев "перешел от громких призывов [предоставить данные типы вооружений] к более тихим консультациям". Это вызвано среди прочего и тем, что Вашингтон призвал Киев сосредоточиться на том, что ему нужно в данный момент. Так, появилась обеспокоенность, что "просьбы о поставках дорогостоящего оружия отвлекают Киев от более насущных потребностей на поле боя".

Опасения американской стороны по поводу поставок этих вооружений связаны не только с тем, что они "будут носить провокационный характер для Москвы", но и с тем, что сложное обслуживание и поддержка этих систем "поставит Украину в затруднительное положение", поясняет Politico.

В случае с Patriot их "относительная нехватка делает поставки Украине сложной задачей". Кроме того, продолжает газета, существует также проблема расстановки приоритетов: союзники США по НАТО и вне альянса тоже хотят получать эти вооружения.

Источник в Конгрессе сообщил изданию, что F-16, "скорее всего, будут поставлены [Киеву] после окончания конфликта". Американские чиновники также продолжают обсуждать вопрос о том, стоит ли отправлять Patriot на Украину в рамках долгосрочной стратегии. Обсуждение вопроса об отправке системы находится в Пентагоне на ранней стадии, пояснила Politico, и окончательное решение будет за президентом Джо Байденом. "Но тот факт, что чиновники говорят о таком шаге, является серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда американские должностные лица отвергали эту идею", - отмечается в статье.

Газета допускает, что Пентагон заключит контракт с оборонной компанией Raytheon Technologies на создание дополнительных ЗРК для Киева вместо того, чтобы передавать уже находящиеся на вооружении США батареи Patriot. Ее источники считают, что поставки этих ЗРК "будут менее эсклационными".

Отвечая на вопрос Politico об отправке на Украину ЗРК и других новых типов вооружений, официальный представитель Минобороны США подполковник Гаррон Гэрн сказал, что у ведомства "нет новых заявлений на данный момент" по этому поводу. "В целом, мы работаем круглосуточно над выполнением приоритетных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, поставляя вооружения из запасов США, когда они доступны, и способствуя поставке оружия союзниками и партнерами, когда их системы лучше подходят для нужд Украины", - сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.