О плане спецоперации, санкциях и встрече с Си Цзиньпином. Что сказал Путин в Самарканде

РФ до поры до времени сдержанно отвечает на удары Киева по ее гражданским объектам, отметил президент

САМАРКАНД /Узбекистан/, 16 сентября. /ТАСС/. Россия не меняет план специальной военной операции на Украине и сдержанно реагирует на попытки терактов со стороны Киева только "до поры до времени", заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Глава государства предложил посмотреть, чем закончится украинское контрнаступление, напомнил, что Запад ради преодоления энергетического кризиса может снять санкции с "Северного потока - 2", а также рассказал об условиях переговоров с Киевом и итогах первой с февраля очной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

ТАСС собрал основные ответы президента журналистам.

О ходе военной операции

План российской операции на Украине "корректировке не подлежит": "Мы не спешим в этой части, но по большому счету, по сути своей никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то - второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется".

Основной целью операции по-прежнему является освобождение Донбасса, где наступление не останавливается: "Идут небольшим темпом, но последовательно <...>, российская армия занимает новые и новые территории". На темпы продвижения влияет и то, что Россия ведет боевые действия "не полной армией", а "только контрактной частью".

Об украинском контрнаступлении

"Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится". Если Киев намерен "добиваться победы на поле боя", "флаг в руки".

О сдержанности Москвы

Украина использует недопустимые методы, пытается нанести ущерб инфраструктуре и устраивать теракты, в том числе вокруг российских атомных электростанций.

"Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что такая уж она сдержанная. СВО - это не какое-то очередное предупреждение, это все-таки специальная военная реакция. <...> Мы действительно достаточно сдержанно на это [попытки устраивать теракты] отвечаем, но до поры до времени".

В частности, российские военные "совсем недавно <...> нанесли пару ударов чувствительных": "Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным".

Об условиях переговоров с Киевом

"Первое условие - чтобы они согласились. Они же не хотят. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский же объявил, публично сказал - не знаю где, но публично, - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - и не надо".

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, часто предлагавший организовать переговоры российского и украинского президентов, в пятницу не поднимал эту тему: "На этой встрече он об этом не говорил".

О гарантиях безопасности Украины

Путин не читал опубликованный Киевом проект гарантий безопасности Украины: "Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают".

Вместе с тем Россия, когда вела переговоры с Украиной в феврале - марте, не возражала против предоставления последней гарантий безопасности: "В целом мы с этим согласились, по большому счету. <...> Но киевские власти сами отложили это в долгий ящик, что они еще там придумали, я не знаю, потому что их позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день".

О продовольственной сделке

Россия выполняет взятые на себя обязательства по продовольственной сделке, но необходимо, чтобы остальные участники "в конце концов добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна": "Я знаю, что генсек [ООН Антониу Гутерриш] предпринимает необходимые усилия, он реально старается это сделать, но пока у него тоже не получается".

Пока в беднейшие страны мира по программе ООН направились только 4,5% зерна, которое Украина экспортировала в рамках сделки (чуть больше недели назад речь шла о 3%).

Решение Еврокомиссии только частично снять санкции с российских удобрений - "это уродливое решение, <...> позорное": "А как же беднейшие страны, как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки?"

О встрече с Си Цзиньпином

Встреча с Си Цзиньпином была, "по сути, обычной, рядовой", в ней не было чего-то "самого главного": "Мы говорили о том, что нужно сделать еще дополнительно, чтобы торговый оборот расширялся, говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться".

Также была затронута тема кризисов, которые происходят в мире: "В доброжелательном, но принципиальном ключе обсудили и эти вопросы".

При этом западная идея, что Россия может стать "антиподом Китая" и инструментом в борьбе с ним, не воплотится в жизнь: "Не дождутся".

О событиях на границе Азербайджана и Армении

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном "удалось локализовать", "в том числе и прежде всего под влиянием России". В Москве сожалеют о произошедшем и жертвах, которые понесли стороны.

О политике Запада

Идея развала Советского Союза и "исторической России" культивировалась на Западе на протяжении десятилетий: "Они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей".

Попытки Запада обвинить Россию в энергетическом кризисе - это "очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной [головы] на здоровую" и "обеспечить себе защиту от возмущенных граждан", поскольку кризис начался задолго до российской операции на Украине. К тому же, западные страны, "если приспичило, если все так тяжело", могут снять санкции с "Северного потока - 2", для запуска которого нужно "только кнопку нажать".

О новых санкциях США

Путин не слышал о новых антироссийских санкциях, которые США ввели в четверг, так как был "занят другими вопросами", но ограничительные меры против уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по его словам, "возмутительны", а рестрикции в отношении несовершеннолетних детей чиновников - это "шизофрения".

Что касается помощника президента Максима Орешкина, он попал в санкционный список, "за встречу с Эрдоганом", пошутил Путин: "Он в Турцию съездил, с Эрдоганом встретился, тут же - раз, под санкциями".

О саммите на Бали

Россия обязательно примет участие в саммите Группы двадцати, который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали, но поедет ли туда президент, пока не определено: "На Бали-то я уже бывал. Сам по себе Бали - место хорошее, красивое, но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах".

Приглашение посетить остров остается в силе, несмотря на давление, оказываемое на Индонезию: "Я имею приглашение посетить "двадцатку". Мне президент принимающей страны [Джоко Видодо] об этом сам лично сообщил, когда был в Москве (30 июня - прим. ТАСС). Потом позвонил еще раз, сказал, мол, "имейте в виду, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая, мы вас хотим видеть на этом саммите".