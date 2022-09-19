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Военное обозрение

Западные эксперты размышляют о возможности включения Дании с Гренландией в воздушно-космическую оборону Северной Америки

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Источник изображения: topwar.ru

После начала российской специальной военной операции на Украине Вашингтон усилил активное противостояние России. Этот антироссийский настрой инициировал множество экономических санкций и политических шагов. Не остались в стороне и военные силы Североатлантического альянса. НАТО распахнуло двери для Финляндии и Швеции. Майкл Бонерт и Скотт Савиц из RAND утверждают, что другая международная организация, созданная американцами для "защиты от российской агрессии", NORAD, должна подумать о том, чтобы последовать примеру НАТО, расширившись и приняв в свой состав Гренландию и Данию.

Западные аналитики считают, что по мере того, как напряженность в отношениях США и России возрастает до уровня, невиданного со времен холодной войны, Североамериканскому командованию воздушно-космической обороны (NORAD), возможно, потребуется противодействовать растущему количеству воздушных целей. Один из способов усилить возможности NORAD: пригласить Гренландию и Данию присоединиться к командованию, отражая тот факт, что "Гренландия является стратегически неотъемлемой частью Северной Америки", и Дания имеет над ней суверенитет.

С момента своего основания в 1958 году NORAD представляло собой двунациональное командование, состоящее исключительно из сил США и Канады. Поскольку самые короткие воздушные маршруты с территории России, Китая или Северной Кореи в Северную Америку проходят через арктические и субарктические районы, эти прямые северные маршруты всегда были особенно важны для NORAD.

Однако Североамериканская Арктика включает три страны, а не две, как об этом пишут западные аналитики. Так, Гренландия — крупнейший в мире неконтинентальный остров площадью более 2 000 000 квадратных километров, также записан ими как часть Северной Америки — точно так же, как Япония является частью Азии, хотя она полностью состоит из островов. С военной точки зрения Гренландия доминирует на северо-восточных подступах к американскому континенту. Страны NORAD давно осознали важность Гренландии. Там находится авиабаза США, а также различные более мелкие объекты и радары. Кроме того, вооруженные силы Дании, США и Канады — вместе с другими союзниками по НАТО — регулярно проводят совместные учения во всех трех странах в североамериканской Арктике.

Дальнейшая формальная интеграция может обеспечить более широкое совместное использование ресурсов, расширив возможности раннего предупреждения США и Канады, а также предоставив датским силам расширенный доступ к данным NORAD. Это может повысить безопасность всех трех стран, не требуя дополнительных сил или баз.

- заявляют упомянутые западные эксперты.

Напомним, что ранее в плане Гренландии между Копенгагеном и Вашингтоном возникал скандал. Причиной его стало заявление тогдашнего президента США Дональда Трампа о том, что США готовы купить Гренландию у Дании. Сделка не состоялась...

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Страны
Дания
Канада
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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