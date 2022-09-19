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Интерфакс-АВН

На территории ЗАЭС нет военной техники, только охрана - постпред РФ в Вене

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Призывы к демилитаризации территории Запорожской АЭС нереалистичны - на ней нет тяжелой военной техники и армейских подразделений, а охранные подразделения российская сторона со станции снимать не намерена, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вчера (на заедании совета управляющих МАГАТЭ) как раз я объяснял нашим коллегам, что этот призыв нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "там не было тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, они занимаются замерами уровня радиации, и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги с тем, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет".

"Сотрудники "Росатома" тоже вроде не относятся к министерству обороны. Что, собственно, демилитаризовать? Охрану? Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает. Во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся", - добавил российский постпред.

Он отметил, что "сам тезис - он ложный, никакой милитаризации станции нет".

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