Войти
Военное обозрение

В США вновь разрешили полёты вертолётов CH-47 Chinook, у которых обнаруживались проблемы с двигателями

51
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американское командование разрешило эксплуатацию почти 60% парка вертолетов CH-47 Chinook. Ранее из-за нескольких происшествий полеты вертолетов данного типа были приостановлены. Главной причиной перерыва в эксплуатации стали частые возгорания двигателей, из-за чего командование стало искать причины подобных проблем.

В противном случае ситуация с двигателями угрожала бы безопасности как самих вертолетов, так и членов экипажей, перевозимого личного состава, военных грузов и оборудования. В итоге Пентагон анонсировал масштабную проверку, которая сопровождалась и текущим ремонтом двигателей вертолетов в случае выявления проблем.

Сейчас всё большее количество вертолётов ежедневно приступает к полетам, как сообщают в американском военном ведомстве. Перед эксплуатацией их тщательно проверяют. Как выяснили представители военного ведомства США, возгорания двигателей стали следствием частых утечек топлива. Теперь армия решила эту проблему для большей части вертолетов.

Компания Honeywell International, которая производит специальный двигатель для CH-47 Chinook, в своем заявлении отметила, что в возгораниях двигателей были "виновны" детали, которые не производились компанией. Все сомнительные комплектующие были выведены из эксплуатации и заменены.

Военные установили, что не менее 70 вертолетов данного типа из 400 с лишним, эксплуатируемых американской армейской авиацией, имели "неоригинальные" детали. Данная ситуация стала серьезной угрозой боеспособности частей армейской авиации США, в которых вертолеты Chinook являются основными транспортными машинами. Это, в свою очередь, поставило под вопрос возможность использования вертолетов в многочисленных миссиях, в которых участвуют подразделения авиации американской армии.

В настоящее время военные рассчитывают, что вскоре все вертолеты, у которых были выявлены проблемы с двигателем, вновь начнут эксплуатироваться. Соответствующие выводы должны сделать как поставщики деталей, так и военные специалисты, отвечающие за приемку военной техники. При этом производитель не сообщает, как "неоригинальные" комплектующие оказались в конструкции вертолётов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Похожие новости
07.10.2021
Армия США запустила производство модернизированного вертолета Chinook
25.10.2018
Великобритания намерена приобрести в США вертолеты CH-47F "Чинук" на сумму 3,5 млрд. долларов
29.07.2015
ВМС Тайваня намерены приобрести новые противолодочные вертолеты
06.05.2013
Лидеры прежние
16.04.2013
Boeing подарит Армии США 30 вертолетов Chinook
10.11.2011
США ждут заключения контракта на поставку 22 вертолетов «Апач» для ВВС Индии
16.12.2009
В предстоящие 10 лет Boeing планирует занять 30% индийского военного рынка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:13
  • 32305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 01:09
  • 48
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом