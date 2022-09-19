В США вновь разрешили полёты вертолётов CH-47 Chinook, у которых обнаруживались проблемы с двигателями

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Американское командование разрешило эксплуатацию почти 60% парка вертолетов CH-47 Chinook. Ранее из-за нескольких происшествий полеты вертолетов данного типа были приостановлены. Главной причиной перерыва в эксплуатации стали частые возгорания двигателей, из-за чего командование стало искать причины подобных проблем.

В противном случае ситуация с двигателями угрожала бы безопасности как самих вертолетов, так и членов экипажей, перевозимого личного состава, военных грузов и оборудования. В итоге Пентагон анонсировал масштабную проверку, которая сопровождалась и текущим ремонтом двигателей вертолетов в случае выявления проблем.

Сейчас всё большее количество вертолётов ежедневно приступает к полетам, как сообщают в американском военном ведомстве. Перед эксплуатацией их тщательно проверяют. Как выяснили представители военного ведомства США, возгорания двигателей стали следствием частых утечек топлива. Теперь армия решила эту проблему для большей части вертолетов.

Компания Honeywell International, которая производит специальный двигатель для CH-47 Chinook, в своем заявлении отметила, что в возгораниях двигателей были "виновны" детали, которые не производились компанией. Все сомнительные комплектующие были выведены из эксплуатации и заменены.

Военные установили, что не менее 70 вертолетов данного типа из 400 с лишним, эксплуатируемых американской армейской авиацией, имели "неоригинальные" детали. Данная ситуация стала серьезной угрозой боеспособности частей армейской авиации США, в которых вертолеты Chinook являются основными транспортными машинами. Это, в свою очередь, поставило под вопрос возможность использования вертолетов в многочисленных миссиях, в которых участвуют подразделения авиации американской армии.

В настоящее время военные рассчитывают, что вскоре все вертолеты, у которых были выявлены проблемы с двигателем, вновь начнут эксплуатироваться. Соответствующие выводы должны сделать как поставщики деталей, так и военные специалисты, отвечающие за приемку военной техники. При этом производитель не сообщает, как "неоригинальные" комплектующие оказались в конструкции вертолётов.