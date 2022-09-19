Две атомные подлодки в рамках учений провели пуск крылатых ракет из Чукотского моря - Минобороны РФ

Цели поражены на дальности свыше 400 км

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Атомные подводные лодки и береговой ракетный комплекс "Бастион" провели в Арктике пуски крылатых ракет "Гранит" и "Оникс" по морской цели, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс", - сообщили в Минобороны РФ.

"Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие.

"Совместно с атомными подводными крейсерами в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" произвёл береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 километров", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, действиями сил Тихоокеанского флота с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

Согласно сообщению, в восточном секторе Арктики проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка - 2022".