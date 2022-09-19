В США заявили о кризисе в западных странах по поставкам оружия Украине

Мужчина с украинским флагом перед Белым домом в Вашингтоне, округ Колумбия. Архивная фотография.

ЦАМТО, 16 сентября. В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине. Об этом, как сообщает "РИА Новости", написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.

"В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине. Со своей стороны, официальные лица в США также предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы тоже начинают сокращаться", – отметил И.Даалдер.

Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине.

"Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", – говорится в публикации.