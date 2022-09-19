ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем

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Боевой корабль Coronado ВМС США, построенный в рамках проекта Littoral Combat Ship (LCS), в среду совершил последний рейс после менее чем девяти лет службы и прибыл в порт Сан-Диего для последующей утилизации. Корабль класса Independence был спущен на воду в 2014 году и уже через два месяца из-за технических проблем вернулось в порт приписка на Гавайи для ремонта. В дальнейшем Coronado неоднократно вставал на ремонт. Это уже не первый случай досрочного списания прибрежных боевых кораблей этого класса из-за регулярно возникающих технических проблем различного характера.

Проект Littoral combat ship (LCS) — одна из наиболее масштабных и дорогих программ американских ВМС. Строительство этих судов двух серий Freedom и Independence, предназначенных для выполнения различных задач в прибрежной зоне, началось в 2005 году. До 2030 года планировалось, что в состав ВМС поступит 30 кораблей этого класса, общий бюджет на постройку всей серии тогда был оценен в 12 млрд долларов. Coronado стал четвертым кораблем серии Independence.

Уже в первые месяцы эксплуатации все суда начали сталкиваться с различными техническими проблемами и периодически вставали на ремонт. Силовые установки оказались слишком слабыми для кораблей такого водоизмещения, повышение хода свыше 12 узлов (при заявленном разработчиками максимуме в 45 узлов) приводило к выходу из строя редуктора. У некоторых судов стали возникать трещины в корпусе. Из-за слабого вооружения корабли серии LCS военные моряки за глаза прозвали «Little Crappy Ship», что в переводе означает «Маленький паршивый кораблик».

В результате множества регулярных неисправностей военно-морское ведомство США было вынуждено свернуть проект и отказаться от дальнейшей закупки кораблей обеих серий.

Изначально программа строительства малоразмерных боевых судов класса LCS была преподнесена общественности и Конгрессу как «идеальный корабль для мира, в котором Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой». Однако, как пишет Navy Times, тогда разработчики не предвидели, что в будущем Соединенным Штатам придется противостоять таким противникам, как Россия и Китай», что (непредвиденность), откровенно говоря, сомнительно. И теперь стало очевидно, что данные корабли слишком слабо оснащены и маломощны, чтобы «выжить в битве с конкурирующим флотом».

Первые два корабля этой серии уже находятся на консервации, третий - Fort Worth - готовится к утилизации, сейчас пришла очередь на списание и для Coronado. Официально стоимость строительства кораблей этой серии не разглашается, но по данным газеты The New York Times в 2008 году смета на производство такого судна составляла приблизительно 500 млн долларов без учета дополнительного оборудования.

Командование ВМС старается побыстрее избавиться от проблемных и бесперспективных судов, требующих больших затрат на обслуживание и ремонт, чтобы направить высвободившиеся средства на разработку новых проектов. При этом военно-морское ведомство старается «сохранить лицо», чтобы избежать критики за напрасно потраченные средства.

Так начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей заявил, что ВМС США «оптимистичны» в отношении способности LCS обеспечить присутствие в Западной части Тихого океана при проведении операций по пресечению наркотиков в водах вблизи Южной Америки и Карибского бассейна. Конечно, если сумеют добраться туда своим ходом...