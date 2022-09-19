Строящиеся для ВМС Украины патрульные катера Mark VI получат на вооружение крупнокалиберные пулемёты

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Патрульные катера Mark VI, строящиеся американской катеростроительной компанией SAFE Boats International для ВМС Украины, будут поставлены Киеву с вооружением. В Пентагоне принято решение закупить и установить на катера крупнокалиберные пулеметы.

О начале постройки катеров для ВМС Украины стало известно в октябре прошлого года, Пентагон объявил о заключении контракта на проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров Mark VI с возможной закладкой еще двух. В январе этого года SAFE Boats International получила заказ на два дополнительных катера. Таким образом в настоящее время США строят для Украины восемь катеров, шесть из которых должны войти в состав ВМСУ до марта 2025 года, еще два - к марту 2026 года.

Ранее в Киеве заявляли, что США якобы поставит к катерам и вооружение: 32 дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk A2 (по две на катер) с 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II и другое оборудование. Как будет на самом деле пока непонятно, но на данный момент говорится только о крупнокалиберных пулеметах.

Как сообщается, Пентагон заключил новый контракт Safe Boats Internationa на установку пулеметов на строящиеся катера. Соглашение стоимостью 14,56 млн долларов подразумевает закупку четырех пулеметных систем, но с опционом на довооружение остальных катеров. Все работы должны быть завершены к январю 2025 года.

Полное водоизмещение катера 72 тонны, длина 25,8 м, ширина 6,2 м и осадка 1,2 м, макс. скорость - 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек + возможный десант 7-8 человек. В стандартном исполнении вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках.