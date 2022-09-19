Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового подразделения ОМОН «Ахмат-1» для участия в СВО

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Новое подразделение ОМОН "Ахмат-1" численностью две тысячи бойцов создано в Чеченской республике, об этом сообщил Рамзан Кадыров, опубликовавший накануне соответствующую запись в своем ТГ-канале.

Чеченский лидер раскритиковал введенные против него американцами новые санкции, заявив, что у него нет и не было никаких счетов на Западе. По словам Кадырова, политика США направлена на уничтожение суверенитета России, что сейчас и происходит на территории соседней Украины. Однако все планы Запада будут провалены, поскольку Россия готова отстаивать свою независимость.

В качестве примера он привел "хорошую" новость для американцев, заявив, что в республике сформировано еще одно подразделение для отправки в зону проведения специальной военной операции на Украине. Речь идет о новом формировании ОМОН "Ахмат-1" численностью 2 тысячи бойцов. Подразделение полностью укомплектовано, прошло обучение и слаживание.

Мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём

- написал Кадыров, добавив, что на этом республика не остановится, в Чечне очень много желающих с оружием в руках защищать Россию.

Ранее глава Чечни обратился к главам российских регионов с предложением сформировать, обучить и экипировать по тысяче добровольцев. По его словам, для региона это немного, а в итоге страна получит небольшую армию в 85 тысяч человек. Как подчеркнул Кадыров, желающих взять в руки оружие для защиты Родины очень много и нужно дать им этот шанс. Предложение лидера Чечни уже поддержали многие главы регионов.