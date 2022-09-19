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Военное обозрение

Европейский эксперт: В военном плане американцы даже более представлены на ряде стратегических участков Европы, чем сами европейцы

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Источник изображения: topwar.ru

Лидеры Евросоюза всё больше высказываются о необходимости для ЕС быть более самостоятельным игроком на международной арене. Но только речь идёт о бывших лидерах ЕС... Нынешние чиновники затрагивают такую тему больше в популистских целях и для самопиара.

События на Украине показали, насколько Европа слаба и насколько она сильно зависит от США. Такое положение открыло глаза европейцам, которые заключили, что им нужна собственная защита и стратегическая самостоятельность. Подобные мысли недавно озвучил и немецкий канцлер Олаф Шольц.

По словам Шольца, пора создать более сильный и суверенный в геополитическом плане Евросоюз. Он также отметил, что США сейчас больше заняты соперничеством с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а ЕС нужно думать о будущем Европы.

Теория о необходимости суверенной и сильной Европы, конечно, очень привлекательна и на первый взгляд кажется вполне реальной, так как ЕС имеет большие людские ресурсы, ВВП в 18 трлн долларов и оборонный бюджет в 200 млрд долларов. Однако на практике это приведёт к тому, что ЕС отдалится от США раньше, чем сможет стать более сильным, считает бывший советник по глобальным вопросам в аналитическом центре Европейской комиссии Барт Шефчик. Поэтому странам ЕС придётся и дальше опираться на США.

Несмотря на всю свою экономическую мощь, отмечает Шефчик, ЕС слишком отстаёт от США в плане военной мощи. 27 странам союза порой бывает очень трудно договориться по ключевым вопросам. ЕС так и не смог создать единые вооружённые силы под единым командованием. А во всех военных конфликтах, в которых последние тридцать лет принимали участие страны ЕС ведущую роль всегда играли США. Именно Вашингтон сегодня играет ведущую роль и в поддержке Украины, предоставляя Киеву военную помощь в размере более 10 млрд долларов, в то время как помощь ЕС составляет 2,5 млрд долларов.

В военном плане американцы также значительно более представлены на ряде стратегических участков Европы, чем сами европейцы. В таких условиях говорить об усилении самостоятельности нет смысла.

По словам Шефчика, лидеры ЕС могли бы сделать больше в геополитическом плане, что усилило бы и их статус, однако этого не происходит. Такие гиганты ЕС как Германия, Франция и Италия вместе выделили Украине помощи меньше, чем одна Польша, отметил эксперт.

Кроме того, чтобы быть по-настоящему независимым игроком ЕС нужно иметь свой ядерный зонтик вместо американского. Только одна страна ЕС имеет ядерное оружие – Франция. Однако сможет ли она закрыть ним всю Европу и захочет ли ослабить свою оборону ради, например, польской Познани...

Сегодня США являются декларативным гарантом безопасности Европы и пока сохраняется такое положение дел говорить о какой-то стратегической самостоятельности ЕС не приходится.

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